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Под Казанью произошла серьезная авария, образовалась пробка
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На трассе под Казанью в сторону аэропорта произошла серьезная авария. В результате образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, на трассе столкнулись две легковушки. Судя по видео, сильно пострадала передняя часть кузова одного из автомобилей. На месте находится скорая.
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