Под Казанью произошла серьезная авария, образовалась пробка

На трассе под Казанью в сторону аэропорта произошла серьезная авария. В результате образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, на трассе столкнулись две легковушки. Судя по видео, сильно пострадала передняя часть кузова одного из автомобилей. На месте находится скорая.