Под Казанью пожарные потушили горящий на стройке экскаватор

Сегодня около десяти утра на номер вызова пожарной охраны 101 поступил сигнал о пожаре на стройке ЖК «Светлый» в поселке Куюки под Казанью.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горел утеплитель в недостроенном доме. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

Возвращаясь в пожарную часть, сотрудники ПСЧ №10 обнаружили, что на стройплощадке вблизи ЖК горит экскаватор.

Чуть меньше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы потушить спецтехнику.

Предварителньая причина пожара – неисправность систем и механизмов транспортного средства.