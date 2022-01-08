Под Казанью пожарные потушили горящий на стройке экскаватор
Сегодня около десяти утра на номер вызова пожарной охраны 101 поступил сигнал о пожаре на стройке ЖК «Светлый» в поселке Куюки под Казанью.
Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горел утеплитель в недостроенном доме. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.
Возвращаясь в пожарную часть, сотрудники ПСЧ №10 обнаружили, что на стройплощадке вблизи ЖК горит экскаватор.
Чуть меньше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы потушить спецтехнику.
Предварителньая причина пожара – неисправность систем и механизмов транспортного средства.