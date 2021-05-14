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Ру Тат
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14 мая 2021  12:12
Эльза Кузнецова

Под Казанью появилась первая в России восьмитонная фигура мамонта

Под Казанью появилась первая в России восьмитонная фигура мамонта
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На въезде в жилой комплекс «Царево» в Пестречинском районе Татарстана установили металлическую фигуру в виде мамонта, которая весит восемь тонн и достигает пяти метров в высоту. Установка арт-объекта началась вчера.

«Мамонт установлен на первом въезде от Казани, где строят торговый центр. Вчера его привезли из города Тольятти, где изготавливали почти год. Объект полностью изготовлен из железа», — поделился с ИА «Татар-информ» руководитель управляющей компании ЖК Айназ Гарифуллин.

В России это пока единственный мамонт, изготовленный подобным образом, утверждает руководитель. Подобную фигуру он увидел за границей и решил воплотить идею в Татарстане.

«Нашли подрядную организацию, которая изготовила эскиз и проект. Фигуру из Тольятти доставляли в Пестречинский район при помощи спецтехники», — поделился собеседник агентства. 

Гарифуллин рассказал, что сегодня работы вышли на финишную стадию. Жители района позитивно реагируют на появление объекта, многие уже хотят сфотографироваться с мамонтом.

«Также планируется благоустроить прилегающую территорию — наладить освещение, чтобы мамонт подсвечивался и в темное время суток», — поделился планами он.

пестречинский район
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