Под Казанью потушили загоревшиеся гаражи, один человек пострадал

В поселке Осиново Зеленодольского района РТ пожарные ликвидировали открытое горение на территории гаражного кооператива «Автомобилист-1». Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство рассказывало о возгорании в гаражных боксах. В результате пожара пострадал мужчина. С ожогами кистей рук и лица его госпитализировали в Васильевскую ЦРБ.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Устанавливается причина произошедшего.