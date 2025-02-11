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Происшествия 11 февраля 2025 17:00

Под Казанью потушили загоревшиеся гаражи, один человек пострадал

В поселке Осиново Зеленодольского района РТ пожарные ликвидировали открытое горение на территории гаражного кооператива «Автомобилист-1». Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство рассказывало о возгорании в гаражных боксах. В результате пожара пострадал мужчина. С ожогами кистей рук и лица его госпитализировали в Васильевскую ЦРБ.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Устанавливается причина произошедшего.

#пожар #Зеленодольский район РТ
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