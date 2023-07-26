Под Казанью построят дороги более чем за 824 млн рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На возведение дорог в населенных пунктах, расположенных в окрестностях столицы Татарстана, выделят почти 824,5 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру, в частности, следует, что в жилом комплексе «Усадьба Царева», находящемся в Шигалеевском сельском поселении Пестречинского района РТ, построят дорогу длиной 2150 метров, состоящую из трех участков.

Кроме того, в коттеджном поселке «Новые Сокуры» Лаишевского района республики возведут две дороги общей протяженностью 14 752 метра.

Помимо этого, в селе Высокая Гора, центре Высокогорского района РТ, построят дороги на двух улицах и участок трассы общей протяженностью 748 метров.

Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, средства поступят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 2 августа, подрядчика определят 4 августа. Исполнитель работ должен будет выполнить их к 9 апреля следующего, 2024 года.