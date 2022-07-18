Под Казанью полицейские поймали пассажира BMW, который находился в розыске за кражу

Подозрительную легковушка BMW заметили на трассе рядом с жилым массивом Киндери. Машина стояла на обочине с включенной аварийкой, чем привлекла внимание правоохранителей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, полицейские подъехали к авто и спросили у водителя, не нужна ли ему помощь. Мужчина пояснил, что машина заглохла. Однако, водитель сильно нервничал, поэтому стражи порядка решили проверить и его, и пассажиров иномарки.

Выяснилось, что один из пассажиров – 39-летний мужчина – находитя в розыске во Владимирской области за кражу.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина рассказал, что купил машину и гнал ее во Владимирскую область, но авто в пути сломалось. Поэтому они остановились у обочины и просили помощи у проезжающих мимо автовладельцев.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка о возможной причастности данных граждан к противоправной деятельности.

