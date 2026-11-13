Под Казанью началось строительство новых ж/д платформ

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Под Казанью началось строительство двух новых пассажирских железнодорожных платформ – Тихорецкая и Госархив. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Проект реализуется Горьковской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» совместно с Правительством Татарстана на паритетных основаниях. Необходимость возведения платформа связана с активным жилищным и промышленным строительством в Лаишевском районе РТ, отметили в ведомстве.

Новые платформы возводятся на ветке Казань – Аэропорт. Остановочный пункт Госархив появится на перегоне между остановочным пунктом Столбище и станцией Аэропорт, рядом с новым зданием Государственного архива РТ. Остановочный пункт Тихорецкая строится на улице Каучуковая столицы Татарстана, в непосредственной близости от жилых кварталов и промышленных зон.

Сегодня ход работ проинспектировали министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

«Новые платформы на остановках Тихорецкая и Госархив станут точками притяжения и удобными пересадочными узлами на маршруте Казань – Аэропорт – Казань. Мы создаем условия, при которых каждая поездка становится предсказуемой, комфортной и безопасной – именно этого ждут от нас жители», – заявил глава Миндортранса.

«Возведение новых остановочных пунктов проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной доступности не только для местных жителей быстрорастущего микрорайона, но и для располагающихся здесь предприятий и объектов городской инфраструктуры», – подчеркнул руководитель ГЖД.

По информации Дорофеевского, в настоящее время пассажиропоток на данном направлении составляет около 400 тыс. человек в год. Предполагается, что к 2030 году количество пассажиров пригородных поездов на этой ветке увеличится более чем в полтора раза – до 650 тыс. человек в год.

На остановочных пунктах будут обустроены удобные навесы. Также там уложат антискользящее покрытие для комфортного передвижения и пребывания на перроне. Предусмотрено появление энергоэффективного освещения, современных систем оповещения и безопасности, удобных скамеек и урн, а также благоустройство прилегающих территорий. Помимо прочего, платформы будут адаптированы для представителей маломобильных групп населения.

Строительство ведется с применением композитных материалов, что позволяет возвести платформы в кратчайшие сроки. Кроме того, работы будут выполняться без технологических «окон» (перерывов в движении поездов) и не доставят неудобств пассажирам на данном направлении. Завершить возведение платформ строители рассчитывают до конца текущего, 2026 года.