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Общество
15 сентября 2022  20:37

Под Казанью на горе Соколка реконструируют бой времен Гражданской войны

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18 сентября на горе Соколка в Верхнеуслонском районе Татарстана пройдет военно-исторический фестиваль «Рождение легендарной и непобедимой!». Реконструкторы из разных городов России разыграют события 1919 года и продемонстрируют успехи наступления армии Колчака и начало контрнаступления Красной Армии. 

Участниками станут жители разных городов Поволжья — Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Сарапула, Йошкар-Олы. Они представят различные рода войск: пехоту, кавалерию, артиллерию, броневики. При летной погоде также запланирована авиация.

Кроме реконструкции боя, запланирован концерт, интерактивные точки, фуд-корт. Мероприятие семейное, оно подойдет и для школьников, которые интересуются историей и хотят знать больше, чем дают в учебниках. 

«В результате тех событий появилась армия, наследником которой являются нынешние Вооруженные силы Российской Федерации, — напомнил руководитель клуба, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Владислав Хабаров. — Это происходило именно во времена Гражданской войны. Мы не занимаемся политикой, мы пропагандируем историю, беспристрастно и с уважением относимся к историческим фактам».

Один из главных организаторов фестиваля — военно-исторический клуб «Витязь» с 31-летней историей при Национальном музее РТ. 

Концертная программа и работа интерактивных точек запланирована на 11.00, сам бой начнется в 13.00, в 14.00 — награждение участников фестиваля. Вход свободный.

#военно-историческая реконструкция
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