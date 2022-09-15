Под Казанью на горе Соколка реконструируют бой времен Гражданской войны

18 сентября на горе Соколка в Верхнеуслонском районе Татарстана пройдет военно-исторический фестиваль «Рождение легендарной и непобедимой!». Реконструкторы из разных городов России разыграют события 1919 года и продемонстрируют успехи наступления армии Колчака и начало контрнаступления Красной Армии.

Участниками станут жители разных городов Поволжья — Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Сарапула, Йошкар-Олы. Они представят различные рода войск: пехоту, кавалерию, артиллерию, броневики. При летной погоде также запланирована авиация.

Кроме реконструкции боя, запланирован концерт, интерактивные точки, фуд-корт. Мероприятие семейное, оно подойдет и для школьников, которые интересуются историей и хотят знать больше, чем дают в учебниках.

«В результате тех событий появилась армия, наследником которой являются нынешние Вооруженные силы Российской Федерации, — напомнил руководитель клуба, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Владислав Хабаров. — Это происходило именно во времена Гражданской войны. Мы не занимаемся политикой, мы пропагандируем историю, беспристрастно и с уважением относимся к историческим фактам».

Один из главных организаторов фестиваля — военно-исторический клуб «Витязь» с 31-летней историей при Национальном музее РТ.

Концертная программа и работа интерактивных точек запланирована на 11.00, сам бой начнется в 13.00, в 14.00 — награждение участников фестиваля. Вход свободный.