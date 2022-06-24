Под Казанью могут построить якутский этнокомплекс со скалодромом
Якутские бизнесмены рассчитывают построить под Казанью этнокомплекс. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил подробнее рассмотреть проект, сообщает портал «Сахамедиа».
Проект на деловом форуме «Татарстан – Якутия» представил представитель Республики Саха в Татарстане Рамиль Закиров.
Предполагается разместить в этнокомплексе скалодром, контактный зоопарк и коновязь-сэргэ.
«В этнокомплексе мы планируем проводить ысыахи, а также встречать зиму, поскольку зима начинается с Якутии. Зимой его украсят ледовые фигуры, будут катать на оленях, собачьих упряжках. Будет интересно», 一 сказал Рамиль Закиров.
Он объяснил, что Госкомитет РТ по туризму проект уже одобрил. Его также поддержали Исполком Казани и департамент развития городов и сел.
Теперь бизнесменам требуется определить участок под строительство этнокомплекса.
«Давайте рассмотрим варианты, это интересный проект», — прокомментировал предложение Минниханов.
Напомним, в Якутске 24 июня состоялся деловой форум «Татарстан – Якутия», который собрал порядка 300 участников. В форуме участвовали глава Якутии Айсен Николаев, президент Татарстана Рустам Минниханов, представители ведущих промышленных, транспортно-логистических, инновационных компаний.
В пятницу, 24 июня, в Якутске стартовал деловой форум «Татарстан – Якутия». Президент Татарстана открыл его словами о родственных связях двух республик.