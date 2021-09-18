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Ру Тат
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18 сентября 2021  21:43
Полина Шевчук

Под Казанью кроссовер вылетел с дороги и врезался в дерево, один человек погиб

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Под Казанью кроссовер вылетел с дороги и врезался в дерево, один человек погиб

Страшная авария произошла сегодня в Лаишевском районе республики возле Борового Матюшино.

 

Фото: © очевидцы 

Со слов очевидцев стало известно, что кроссовер Mitsubishi на большой скорости вылетели с дороги в кювет, где врезался в дерево. От мощного удара автомобиль буквально разорвало на части, а водителя и пассажира выкинуло из салона.

 

Фото: © очевидцы 


«В аварии один мужчина погиб. На виде ему около 30 лет. Второго с тяжелыми травмами забрали в больницу», - уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#смертельное дтп #погиб пассажир
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