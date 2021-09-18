Под Казанью кроссовер вылетел с дороги и врезался в дерево, один человек погиб

Страшная авария произошла сегодня в Лаишевском районе республики возле Борового Матюшино.

Фото: © очевидцы

Со слов очевидцев стало известно, что кроссовер Mitsubishi на большой скорости вылетели с дороги в кювет, где врезался в дерево. От мощного удара автомобиль буквально разорвало на части, а водителя и пассажира выкинуло из салона.

Фото: © очевидцы



«В аварии один мужчина погиб. На виде ему около 30 лет. Второго с тяжелыми травмами забрали в больницу», - уточнили свидетели ДТП.