Под Казанью КАМАЗ съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб

Под Казанью произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа, водитель фуры погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

Трагедия произошла в районе полуночи на 16-м км автодороги Чистополь-Казань. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль опрокинулся.

Как рассказали люди, сотрудники экстренных служб вскрыли дверь автомобиля. По словам очевидцев, водитель погиб.