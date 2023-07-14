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Руc Тат
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Происшествия 14 июля 2023 08:15

Под Казанью КАМАЗ съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб

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Под Казанью произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа, водитель фуры погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

Трагедия произошла в районе полуночи на 16-м км автодороги Чистополь-Казань. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль опрокинулся.

Как рассказали люди, сотрудники экстренных служб вскрыли дверь автомобиля. По словам очевидцев, водитель погиб.

#ДТП жертвы
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