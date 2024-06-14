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Новости Татарстана и Казани
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Под Казанью из-за сильного ветра дерево упало на электричку
В минувший день в окрестностях Казани разгулявшийся ветер нанес удар по движению пригородных электропоездов.
Как сообщают пользователи социальных сетей, в районе поселка Октябрьский мощные порывы повалили массивное дерево, которое рухнуло прямо на проезжавший по железнодорожным путям поезд.
Инцидент вынужденно парализовал движение электричек на этом участке. Железнодорожным службам пришлось оперативно включиться в работу по устранению препятствия и восстановлению безопасного сообщения.
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