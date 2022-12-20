news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 декабря 2022  13:41
Полина Шевчук

Под Казанью две легковушки после столкновения вылетели с трассы и врезались в забор

news_top_970_100
Под Казанью две легковушки после столкновения вылетели с трассы и врезались в забор
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Пестречинском районе республики.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели аварии, дорогу не поделили две легковушки – «Лада» и Datsun. От мощного удара оба автомобиля вылетели с дороги и снесли часть забора, установленного вдоль трассы.

 

Фото: © очевидцы

Несмотря на серьезность ДТП, пострадавших в нем нет. Однако автовладельцам придется потратить немало сил и средств чтобы восстановить искореженные машины.
 

 

#дтп татарстан #авария на трассе #снес забор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное