Под Казанью две легковушки после столкновения вылетели с трассы и врезались в забор

фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Пестречинском районе республики.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели аварии, дорогу не поделили две легковушки – «Лада» и Datsun. От мощного удара оба автомобиля вылетели с дороги и снесли часть забора, установленного вдоль трассы.

Фото: © очевидцы

Несмотря на серьезность ДТП, пострадавших в нем нет. Однако автовладельцам придется потратить немало сил и средств чтобы восстановить искореженные машины.

