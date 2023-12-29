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Происшествия 29 декабря 2023 18:33

Под Казанью автоледи получила травмы, вылетев на иномарке с трассы

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В Татарстане женщина на иномарке пострадала, вылетев в кювет, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Авария произошла примерно на 15-м километре дороги Казань – Пермь.

Фото: © Очевидцы

53-летняя водитель Suzuki не справилась с управлением и машина вылетела с трассы.

По предварительным данным, женщина получила травмы, но отказалась от госпитализации.

#ДТП в Татарстане
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