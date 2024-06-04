Под Калининградом в море утонул воспитанник детского центра, спасавший друзей

Трагический инцидент произошел в Зеленоградске Калининградской области, где 16-летний воспитанник Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом» утонул в Балтийском море, спасая своих друзей, сообщает ТАСС.

По факту случившегося Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области начал доследственную проверку.

По предварительным данным, подросток вместе с двумя друзьями, также подопечными центра, находился на пирсе в Зеленоградске. Когда его товарищей стало уносить от берега, юноша позвонил спасателям, сообщил о случившемся и бросился на помощь. Двоих несовершеннолетних удалось спасти, но сам 16-летний герой погиб. Позднее его тело было обнаружено на городском пляже.

При осмотре тела погибшего видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят полный комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.