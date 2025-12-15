Под Елабугой восстановят храм XVIII века, где крестился известный психиатр Бехтерев

Храм Петра и Павла в селе Бехтерево Елабужского района будет восстановлен. Об этом «Татар-информу» сообщили в Набережночелнинской епархии.

Храм был построен в XVIII веке, но в советские годы закрыт, а его последний настоятель расстрелян сотрудниками НКВД. В 2004 году его вернули Русской Православной Церкви, однако до сих пор восстановить не удалось.

Решение о реставрации было принято на седьмом выездном рабочем совещании, посвященном восстановлению Петропавловской церкви.

Здание имеет статус объекта культурного наследия республиканского значения. Каждый месяц в уже отремонтированной части совершаются богослужения, однако все здание считается аварийным и требует масштабных реставрационных работ.

Согласно историческим данным, 23 января 1857 года здесь был крещен сын станового пристава Владимир Бехтерев, ставший впоследствии известным психиатром, основоположником рефлексологии и патопсихологического направления в России.