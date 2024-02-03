Под Елабугой столкнулись легковые иномарки, два человека пострадали

В Елабужском районе произошло столкновение двух иномарок, рассказали «Татар-информу» очевидцы аварии.

На трассе М7 на 1004-м километре столкнулись Mercedes и Mazda.

Фото: © Очевидцы

В результате врачи увезли с места ДТП женщину-водителя Mercedes, а также ее пассажирку.