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Под Елабугой столкнулись легковые иномарки, два человека пострадали
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В Елабужском районе произошло столкновение двух иномарок, рассказали «Татар-информу» очевидцы аварии.
На трассе М7 на 1004-м километре столкнулись Mercedes и Mazda.
В результате врачи увезли с места ДТП женщину-водителя Mercedes, а также ее пассажирку.
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