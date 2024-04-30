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Под Елабугой пожарные помогли ребенку, который застрял в металлической конструкции
В Елабужском районе пожарные помогли застрявшему в металлической конструкции ребенку, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Случай произошел сегодня в садовом товариществе «Прогресс». Шестилетний мальчик засунул палец в конструкцию из металла и застрял.
Аварийно-спасательные инструменты пожарным ПСЧ №63 не потребовались. Вызволить палец из ловушки удалось с помощью машинного масла
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