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Происшествия 30 апреля 2024 12:55

Под Елабугой пожарные помогли ребенку, который застрял в металлической конструкции

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В Елабужском районе пожарные помогли застрявшему в металлической конструкции ребенку, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Случай произошел сегодня в садовом товариществе «Прогресс». Шестилетний мальчик засунул палец в конструкцию из металла и застрял.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Аварийно-спасательные инструменты пожарным ПСЧ №63 не потребовались. Вызволить палец из ловушки удалось с помощью машинного масла

#помогли ребенку
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