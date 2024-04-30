Под Елабугой пожарные помогли ребенку, который застрял в металлической конструкции

В Елабужском районе пожарные помогли застрявшему в металлической конструкции ребенку, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Случай произошел сегодня в садовом товариществе «Прогресс». Шестилетний мальчик засунул палец в конструкцию из металла и застрял.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Аварийно-спасательные инструменты пожарным ПСЧ №63 не потребовались. Вызволить палец из ловушки удалось с помощью машинного масла