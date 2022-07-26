Под домашним арестом оставили организатора поездки на теплоходе, затонувшем под Казанью

Елена Саляхова

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Владимира Казакова – организатора поездки на теплоходе, который затонул на Волге под Казанью. ЧП произошло 10 июля вблизи Аракчино. На борту судна находились 28 человек, все они были спасены.

Казаков заявил в суде, что не согласен с домашним арестом, ссылаясь на то, что ему нужно обеспечивать жену и дочь. Кроме того, он планирует возместить ущерб пассажирам, которые были на теплоходе.

«Я понадеялся на тех людей, которые должны были отвечать за судно. Я отвечал лишь за организацию поездки. Давления оказывать на свидетелей я не собираюсь. Все очные ставки уже прошли, я извинился перед всеми. Не было никакого злого умысла. Я просто понадеялся на капитана», – обратился к суду Казаков.

Адвокат добавил, что Казаков обвиняется по статье небольшой тяжести, а значит можно ограничиться более мягкой мерой пресечения.

Так или иначе, Верховный суд оставил апелляционную жалобу Казакова без удовлетворения. Организатор поездки во время следствия будет находиться под домашним арестом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что оперативники задержали организатор речной поездки на теплоходе Владимир Казаков. Его задержали на следующий день после крушения теплохода.

В отношении него было возбуждено дело об оказании небезопасных коммерческих услуг по организации водных туров. Московский районный суд Казани отправил его под домашний арест.