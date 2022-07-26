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Происшествия
26 июля 2022  10:00
Елена Саляхова

Под домашним арестом оставили организатора поездки на теплоходе, затонувшем под Казанью

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Под домашним арестом оставили организатора поездки на теплоходе, затонувшем под Казанью
Елена Саляхова

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Владимира Казакова – организатора поездки на теплоходе, который затонул на Волге под Казанью. ЧП произошло 10 июля вблизи Аракчино. На борту судна находились 28 человек, все они были спасены. 

Казаков заявил в суде, что не согласен с домашним арестом, ссылаясь на то, что ему нужно обеспечивать жену и дочь. Кроме того, он планирует возместить ущерб пассажирам, которые были на теплоходе. 

«Я понадеялся на тех людей, которые должны были отвечать за судно. Я отвечал лишь за организацию поездки. Давления оказывать на свидетелей я не собираюсь. Все очные ставки уже прошли, я извинился перед всеми. Не было никакого злого умысла. Я просто понадеялся на капитана», – обратился к суду Казаков. 

Адвокат добавил, что Казаков обвиняется по статье небольшой тяжести, а значит можно ограничиться более мягкой мерой пресечения. 

Так или иначе, Верховный суд оставил апелляционную жалобу Казакова без удовлетворения. Организатор поездки во время следствия будет находиться под домашним арестом. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что оперативники задержали организатор речной поездки на теплоходе Владимир Казаков. Его задержали на следующий день после крушения теплохода. 

В отношении него было возбуждено дело об оказании небезопасных коммерческих услуг по организации водных туров. Московский районный суд Казани отправил его под домашний арест.

#крушение теплохода #суд
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