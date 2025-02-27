Под домашний арест отправили экс-замминистра транспорта РФ Чалика по делу о растрате

Суд в Москве отправил под домашний арест до 24 апреля бывшего замминистра транспорта России Игоря Чалика по делу о растрате более 1,6 миллиона рублей.

Как сообщают РИА Новости, на этом настаивал прокурор, защита же просила избрать запрет определенных действий. Сам Чалик свою не признает.

По версии следствия, Игорь Чалик будучи должностным лицом института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения.

Таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.