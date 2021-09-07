Под Челнами женщина уснула за рулем авто и на скорости влетела под «КАМАЗ»

Авария произошла сегодня на первом километре трассы Набережные Челны – Сарманово. Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент агентства с места происшествия, 46-летняя женщина уснула за рулем «Лады», машину вынесло на встречку, где она на скорости влетела под самосвал «КАМАЗ».

Фото: © Валентин Кулагин

Водитель большегруза, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате ДТП пострадала автоледи. У нее переломы ребер, ссадины и ушибы», - уточнил корреспондент агентства.

