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Ру Тат
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7 сентября 2021  17:09
Полина Шевчук

Под Челнами женщина уснула за рулем авто и на скорости влетела под «КАМАЗ»

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Под Челнами женщина уснула за рулем авто и на скорости влетела под «КАМАЗ»

Авария произошла сегодня на первом километре трассы Набережные Челны – Сарманово. Как рассказал ИА «Татар-информ» собственный корреспондент агентства с места происшествия, 46-летняя женщина уснула за рулем «Лады», машину вынесло на встречку, где она на скорости влетела под самосвал «КАМАЗ».

 

Фото: © Валентин Кулагин 

Водитель большегруза, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

«В результате ДТП пострадала автоледи. У нее переломы ребер, ссадины и ушибы», - уточнил корреспондент агентства. 
 

 

Фото: © Валентин Кулагин

 

#дтп на трассе #авария с грузовиком #дтп челны
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