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Под Челнами водитель сбил пьяного пешехода и скрылся
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В Тукаевском районе водитель сбил пешехода и скрылся, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.
ДТП произошло ночью на трассе Челны – Сарманово.
Неизвестный, двигаясь со стороны Сарманово, на большой скорости совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, после чего уехал.
По предварительной информации, автовладелец был за рулем отечественного авто, а пешеход находился в момент ДТП в нетрезвом состоянии.
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