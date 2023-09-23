Под Челнами водитель сбил пьяного пешехода и скрылся

В Тукаевском районе водитель сбил пешехода и скрылся, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.

ДТП произошло ночью на трассе Челны – Сарманово.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Неизвестный, двигаясь со стороны Сарманово, на большой скорости совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, после чего уехал.

По предварительной информации, автовладелец был за рулем отечественного авто, а пешеход находился в момент ДТП в нетрезвом состоянии.