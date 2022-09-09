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Ру Тат
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Происшествия
9 сентября 2022  10:54
Полина Шевчук

Под Челнами водитель «Лады» погиб, влетев в грузовик с бревнами

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Под Челнами водитель «Лады» погиб, влетев в грузовик с бревнами
фото: очевидцы

Страшная авария произошла сегодня около пяти утра в Тукаевском районе республики у населенного пункта Ильбухтино-Калмия.

 

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ» 

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в грузовик с бревнами. Основной удар пришелся на водительскую сторону авто.

 

Фото: © очевидцы 

«Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажира автомобиля с травмами забрали в больницу», - пояснили свидетели ДТП.

Как рассказал корреспонденту «Татар-информа» водитель лесовоза, он отцепил прицеп с бревнами и оставил его на ночь на обочине дороги, а сам уехал спать. При этом, предупреждающие знаки водитель не выставил.

 

#смертельное дтп
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