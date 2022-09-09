Под Челнами водитель «Лады» погиб, влетев в грузовик с бревнами

фото: очевидцы

Страшная авария произошла сегодня около пяти утра в Тукаевском районе республики у населенного пункта Ильбухтино-Калмия.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в грузовик с бревнами. Основной удар пришелся на водительскую сторону авто.

Фото: © очевидцы

«Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажира автомобиля с травмами забрали в больницу», - пояснили свидетели ДТП.

Как рассказал корреспонденту «Татар-информа» водитель лесовоза, он отцепил прицеп с бревнами и оставил его на ночь на обочине дороги, а сам уехал спать. При этом, предупреждающие знаки водитель не выставил.