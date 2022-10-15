Под Челнами внедорожник вылетел в кювет и перевернулся, пассажирка в больнице

фото: Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Серьезное ДТП произошло в пятницу, 14 октября, около восьми часов вечера под Набережными Челнами у деревни Игенче.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Как сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, пожилой водитель внедорожника Mitsubishi не справился с управлением, машина вылетела с дороги в кювет, где перевернулась.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

«В результате ДТП пострадала 61-летняя пассажирка иномарки. Женщину с травмой головы и ушибами забрали в больницу», – уточнил корреспондент агентства.