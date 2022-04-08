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Ру Тат
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Происшествия
8 апреля 2022  11:05
Полина Шевчук

Под Челнами внедорожник сбил пьяного пешехода, который внезапно вышел на дорогу

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Авария произошла накануне около двух часов дня вблизи базы отдыха «Дубки» Тукаевского района республики.

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места ДТП, 55-летний водитель внедорожника Nissan двигался со стороны Челнов в направлении базы отдыха. Внезапно из-за припаркованного на обочине грузовика на дорогу вышел нетрезвый мужчина. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил пешехода.

«В результате ДТП пострадал 43-летний пешеход. Его с травмами и ушибами головы доставили в БСМП Набережных Челнов. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – уточнил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.
 

#сбил пешехода #наезд на мужчину
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