Под Челнами внедорожник сбил пьяного пешехода, который внезапно вышел на дорогу

Авария произошла накануне около двух часов дня вблизи базы отдыха «Дубки» Тукаевского района республики.

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места ДТП, 55-летний водитель внедорожника Nissan двигался со стороны Челнов в направлении базы отдыха. Внезапно из-за припаркованного на обочине грузовика на дорогу вышел нетрезвый мужчина. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил пешехода.

«В результате ДТП пострадал 43-летний пешеход. Его с травмами и ушибами головы доставили в БСМП Набережных Челнов. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – уточнил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

