Под Челнами в снегу нашли тело пожилой женщины, которую искали пять дней

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в районе СНТ «Дружба» было обнаружено тело бабушки, поиски которой велись пять дней.

Сообщается, что в последний раз ее видели садящейся в трамвай, следовавший в сторону поселка ГЭС, после чего ее следы терялись.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам, 77-летняя женщина ушла из дома еще 19 января, после чего пропала.

«Бабушка была объявлена в розыск, как без вести пропавшая. Поиски проводились совместно с волонтерами. Тело пожилой женщины было обнаружено накануне», – рассказали в полиции.