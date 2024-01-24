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Под Челнами в снегу нашли тело пожилой женщины, которую искали пять дней
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в районе СНТ «Дружба» было обнаружено тело бабушки, поиски которой велись пять дней.
Сообщается, что в последний раз ее видели садящейся в трамвай, следовавший в сторону поселка ГЭС, после чего ее следы терялись.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам, 77-летняя женщина ушла из дома еще 19 января, после чего пропала.
«Бабушка была объявлена в розыск, как без вести пропавшая. Поиски проводились совместно с волонтерами. Тело пожилой женщины было обнаружено накануне», – рассказали в полиции.
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