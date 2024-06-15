Под Челнами столкнулись водовоз и легковушка, два человека получили травмы

Сегодня утром на автодороге Челны-Сарманово произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля-цистерны и легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, столкновение привело к опрокидыванию водовоза.

По предварительным данным, грузовик ГАЗ, перевозивший цистерну с жидкостью, по неустановленным пока причинам столкнулся с легковым автомобилем Dongfeng. От сильного удара цистерна вылетела за пределы проезжей части и перевернулась на бок.

Фото: © Очевидцы

На место немедленно были вызваны экстренные службы. Прибывшие спасатели приступили к ликвидации последствий ДТП. По сообщениям очевидцев, в результате аварии пострадали двое человек, которых госпитализировали для оказания помощи.