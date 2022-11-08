news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
8 ноября 2022  17:42
Полина Шевчук

Под Челнами самосвал снес с дороги легковушку, водитель с тяжелыми травмами в больнице

news_top_970_100
Под Челнами самосвал снес с дороги легковушку, водитель с тяжелыми травмами в больнице
фото: Валентин Кулагин

Жуткое ДТП произошло сегодня днем в районе населенного пункта Бурды под Набережными Челнами, рассказал собственный корреспондент агентства с места происшествия.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

Предварительно установлено, что 62-летний водитель самосвала не уступил дорогу легковушке «Лада» и буквально снес ее с дороги.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

«В результате аварии пострадал 39-летний водитель отечественного автомобиля. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. На месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливают», – уточнил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

По словам местных жителей, неподалеку находится стройка и большегрузы частенько нарушают правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации. 
 

 

#смертельное дтп #авария челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100