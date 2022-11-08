Под Челнами самосвал снес с дороги легковушку, водитель с тяжелыми травмами в больнице

фото: Валентин Кулагин

Жуткое ДТП произошло сегодня днем в районе населенного пункта Бурды под Набережными Челнами, рассказал собственный корреспондент агентства с места происшествия.

Фото: © Валентин Кулагин

Предварительно установлено, что 62-летний водитель самосвала не уступил дорогу легковушке «Лада» и буквально снес ее с дороги.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате аварии пострадал 39-летний водитель отечественного автомобиля. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. На месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливают», – уточнил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

Фото: © Валентин Кулагин

По словам местных жителей, неподалеку находится стройка и большегрузы частенько нарушают правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации.

