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13 сентября 2021  14:09
Полина Шевчук

Под Челнами пьяный водитель внедорожника устроил массовое ДТП, в котором пострадали дети

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Под Челнами пьяный водитель внедорожника устроил массовое ДТП, в котором пострадали дети

Авария произошла вечером в минувшую субботу на трассе в Тукаевском районе республики. 

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент агентства с места, 22-летний пьяный водитель внедорожника Ford не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся сразу с двумя авто – «Ладой» и Volkswagen. От удара все автомобили слетели с дороги в кювет.

 

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате ДТП пострадал 43-летний водитель отечественного автомобиля, а также двое детей 5 и 17 лет, которые были пассажирами этого авто. Всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу. По факту происшествия проводится расследование», – уточнил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.
 

 

Фото: © Валентин Кулагин

 

Фото: © Валентин Кулагин

 

#ДТП с пострадавшими #пострадали дети в дтп #авария челны
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