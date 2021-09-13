Под Челнами пьяный водитель внедорожника устроил массовое ДТП, в котором пострадали дети

Авария произошла вечером в минувшую субботу на трассе в Тукаевском районе республики.

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент агентства с места, 22-летний пьяный водитель внедорожника Ford не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся сразу с двумя авто – «Ладой» и Volkswagen. От удара все автомобили слетели с дороги в кювет.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате ДТП пострадал 43-летний водитель отечественного автомобиля, а также двое детей 5 и 17 лет, которые были пассажирами этого авто. Всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу. По факту происшествия проводится расследование», – уточнил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.



Фото: © Валентин Кулагин