Под Челнами пьяный водитель получил травмы, вылетев с трассы в кювет

Накануне ночью на трассе Набережные Челны – Кузкеево, в Тукаевском районе РТ, 55-летний пьяный водитель за рулем «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет встречного направления. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП водитель получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу. После окончания расследования он будет привлечен к ответственности», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.