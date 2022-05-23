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Ру Тат
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Происшествия
23 мая 2022  10:05
Павел Климчак

Под Челнами пьяный водитель получил травмы, вылетев с трассы в кювет

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Накануне ночью на трассе Набережные Челны – Кузкеево, в Тукаевском районе РТ, 55-летний пьяный водитель за рулем «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет встречного направления. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП водитель получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу. После окончания расследования он будет привлечен к ответственности», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

#ДТП
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