Под Челнами столкнулись и сгорели фура и «ГАЗель», есть пострадавшие

Фото: © Очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня утром под Челнами, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.

По данным пресс-службы МВД России по РТ, на 1039-м км трассы М 7 из-за закончившегося автомобильного топлива автомобиль «ГАЗель» совершил остановку. Водитель фуры Scania, перевозивший почту, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий у обочины автомобиль «ГАЗель». В результате ДТП оба автомобиля загорелись.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

По словам очевидцев, в ДТП пострадали не менее четырех человек, один из них получил сильные ожоги. В настоящее время на месте работают медики скорой помощи.

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, под Челнами на М 7 образовалась 15-километровая пробка.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.