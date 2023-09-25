Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под Челнами столкнулись и сгорели фура и «ГАЗель», есть пострадавшие
Серьезное ДТП произошло сегодня утром под Челнами, сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.
По данным пресс-службы МВД России по РТ, на 1039-м км трассы М 7 из-за закончившегося автомобильного топлива автомобиль «ГАЗель» совершил остановку. Водитель фуры Scania, перевозивший почту, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий у обочины автомобиль «ГАЗель». В результате ДТП оба автомобиля загорелись.
По словам очевидцев, в ДТП пострадали не менее четырех человек, один из них получил сильные ожоги. В настоящее время на месте работают медики скорой помощи.
Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, под Челнами на М 7 образовалась 15-километровая пробка.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа