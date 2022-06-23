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Ру Тат
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Происшествия
23 июня 2022  16:42
Павел Климчак

Под Челнами подросток упал на трассе с мопеда, его доставили в больницу

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ДТП произошло накануне вечером на трассе Набережные Челны – поселок Татарстан Тукаевского района. 13-летний школьник без соответствующих прав ехал на мопеде. В какой-то момент он разогнался слишком сильно, не справился с управлением и упал с мопеда. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного корреспондента из автограда.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«Подростка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной ранной теменной области и ушибом позвоночника доставили в БСМП Набережных Челнов», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

#мопед #подросток #пострадал ребенок
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