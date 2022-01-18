Под Челнами мужчину насмерть сбило авто, когда он вышел после ДТП выставлять знак

Серьезное ДТП произошло сегодня рано утром на трассе Челны – Заинск в Тукаевском районе у поворота на Круглое поле, сообщает собственный корреспондент агентства с места происшествия.

Фото: © Валентин Кулагин

Как стало известно со слов очевидцев, их автомобиль занесло и они попали в аварию. Двое пассажиров вышли, чтобы установить знак аварийной остановки. В этот момент автомобиль «Лада» не успевает затормозить и сносит одного из мужчин.

Фото: © Валентин Кулагин

В результате ДТП мужчина скончался.



Фото: © Валентин Кулагин

По рассказам свидетелей, участниками аварии стали сразу пять машин. Судя по фото, присланным с места, машины раскидало по проезжей части и они заняли большую часть дороги.

Фото: © Валентин Кулагин

«С места ДТП увезли еще одного пострадавшего, сложно сказать из какой машины», — пояснили очевидцы.