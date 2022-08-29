Под Челнами мужчина получил ожоги, пытаясь потушить горящий автомобиль

Сообщение о том, что в Тукаевском районе РТ в СНТ «Ясная поляна» горит автомобиль Renault с прицепом поступило накануне в 15.47 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В результате огнем машина была практически полностью уничтожена – площадь пожара составила 6 кв. метров. В результате происшествия пострадал 70-летний мужчина. Его с ожогами тела доставили в БСМП Челнов.

Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

