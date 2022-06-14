Под Челнами молодой байкер получил тяжелые травмы, влетев на скорости в легковушку

Валентин Кулагин

Серьезное ДТП произошло в минувшие выходные на трассе под Набережными Челнами в Тукаевском районе Татарстана, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия.

Фото: © Валентин Кулагин

По предварительным данным, 22-летний водитель мотоцикла Kawasaki не выбрал безопасную скорость движения и догнал легковушку Huyndai, которая ехала впереди.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводиться административное расследование», – сообщил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

