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Ру Тат
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Происшествия
14 июня 2022  09:23
Полина Шевчук

Под Челнами молодой байкер получил тяжелые травмы, влетев на скорости в легковушку

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Под Челнами молодой байкер получил тяжелые травмы, влетев на скорости в легковушку
Валентин Кулагин

Серьезное ДТП произошло в минувшие выходные на трассе под Набережными Челнами в Тукаевском районе Татарстана, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия.

 

Фото: © Валентин Кулагин

По предварительным данным, 22-летний водитель мотоцикла Kawasaki не выбрал безопасную скорость движения и догнал легковушку Huyndai, которая ехала впереди.

 

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводиться административное расследование», – сообщил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.
 

 

#дтп с байкером #дтп с мотоциклистом #авария челны
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