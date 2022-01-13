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Происшествия
13 января 2022  07:57
Полина Шевчук

Под Челнами лоб в лоб столкнулись две легковушки, один человек погиб и двое пострадали

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Под Челнами лоб в лоб столкнулись две легковушки, один человек погиб и двое пострадали

Серьезная авария произошла в Тукаевском районе между населенными пунктами Новотроицкое и Комсомолец.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как стало известно со слов очевидцев, здесь столкнулись «Лада» и Deawoo. Удар был такой силы, что иномарку выкинуло с дороги в кювет, а отечественное авто развернуло поперек полос.

 

Фото: © очевидцы 

«Как минимум два человека пострадали. Один был зажат в салоне машины. Пришлось вызывать спасателей», - пояснили свидетели ДТП.

Как сообщил собственный корреспондент ИА «Татар-информ» с места аварии, по предварительным данным, водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Пострадали оба водителя, а также пассажир отечественной машины. Как стало известно агентсву, пассажир «Лады» от полученных травм скончался в больнице, водитель с тяжелыми переломами находится в больнице.

 

Фото: © очевидцы

 

Фото: © Валентин Кулагин

 

#столкнулись лоб в лоб #пострадали в дтп
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