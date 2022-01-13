Под Челнами лоб в лоб столкнулись две легковушки, один человек погиб и двое пострадали

Серьезная авария произошла в Тукаевском районе между населенными пунктами Новотроицкое и Комсомолец.

Фото: © Валентин Кулагин

Как стало известно со слов очевидцев, здесь столкнулись «Лада» и Deawoo. Удар был такой силы, что иномарку выкинуло с дороги в кювет, а отечественное авто развернуло поперек полос.

Фото: © очевидцы

«Как минимум два человека пострадали. Один был зажат в салоне машины. Пришлось вызывать спасателей», - пояснили свидетели ДТП.

Как сообщил собственный корреспондент ИА «Татар-информ» с места аварии, по предварительным данным, водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Пострадали оба водителя, а также пассажир отечественной машины. Как стало известно агентсву, пассажир «Лады» от полученных травм скончался в больнице, водитель с тяжелыми переломами находится в больнице.

Фото: © очевидцы