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Ру Тат
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Происшествия
14 июня 2022  11:05
Полина Шевчук

Под Челнами легковушка вылетела в кювет, водитель и четверо пассажиров в больнице

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Под Челнами легковушка вылетела в кювет, водитель и четверо пассажиров в больнице
Валентин Кулагин

ДТП произошло накануне в седьмом часу вечера на автодороге, ведущей из Набережных Челнов в Мензелинск. 

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, 22-летняя девушка за рулем легковушки Ford не справилась с управление и вылетела в кювет, где машина несколько раз перевернулась. В момент ДТП в автомобиле помимо автоледи были четверо пассажиров.

 

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате ДТП пострадал водитель и четыре пассажира: женщина 23 лет, а также трое мужчин – 22, 25 и 30 лет. Всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу», – сообщил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.


 

#вылетел в кювет #авария челны
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