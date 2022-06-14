Под Челнами легковушка вылетела в кювет, водитель и четверо пассажиров в больнице

Валентин Кулагин

ДТП произошло накануне в седьмом часу вечера на автодороге, ведущей из Набережных Челнов в Мензелинск.

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, 22-летняя девушка за рулем легковушки Ford не справилась с управление и вылетела в кювет, где машина несколько раз перевернулась. В момент ДТП в автомобиле помимо автоледи были четверо пассажиров.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате ДТП пострадал водитель и четыре пассажира: женщина 23 лет, а также трое мужчин – 22, 25 и 30 лет. Всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу», – сообщил начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.



