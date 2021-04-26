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Ру Тат
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26 апреля 2021  12:08
Эльвира Мухаметдинова

Под Челнами легковушка влетела в бензовоз, пострадали женщина и ребенок

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Под Набережными Челнами легковушка въехала под бензовоз, в результате пострадали женщина и шестилетний ребенок, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне на участке трассы М7, ведущем из Набережных Челнов в Елабугу. 47-летний водитель автомобиля Skoda въехал под колеса бензовоза, за рулём которого сидел 46-летний водитель.

Бригада скорой помощи увезла с места аварии 35-летнюю женщину и шестилетнюю девочку. У пострадавших в БСМП Челнов диагностировали различные травмы головы. Ребенок находился на заднем сиденье без автокресла, уточнили в ГИБДД.

ДТП ДТП с пострадавшими бензовоз
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