Под Челнами легковушка влетела в бензовоз, пострадали женщина и ребенок

Под Набережными Челнами легковушка въехала под бензовоз, в результате пострадали женщина и шестилетний ребенок, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне на участке трассы М7, ведущем из Набережных Челнов в Елабугу. 47-летний водитель автомобиля Skoda въехал под колеса бензовоза, за рулём которого сидел 46-летний водитель.

Бригада скорой помощи увезла с места аварии 35-летнюю женщину и шестилетнюю девочку. У пострадавших в БСМП Челнов диагностировали различные травмы головы. Ребенок находился на заднем сиденье без автокресла, уточнили в ГИБДД.