Под Челнами легковушка улетела в кювет и перевернулась, пассажирка сломала позвоночник

фото: Валентин Кулагин

ДТП произошло днем 3 января у села Ильбухтино в Тукаевском районе республики, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия.

Предварительно установлено, что водитель Renault не удержал автомобиль на скользкой дороге и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка иномарки. Медики диагностировали у нее компрессионный перелом грудных позвонков», – уточнил корреспондент агентства.