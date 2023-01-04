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Ру Тат
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Происшествия
4 января 2023  13:00
Полина Шевчук

Под Челнами легковушка улетела в кювет и перевернулась, пассажирка сломала позвоночник

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Под Челнами легковушка улетела в кювет и перевернулась, пассажирка сломала позвоночник
фото: Валентин Кулагин

ДТП произошло днем 3 января у села Ильбухтино в Тукаевском районе республики, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия.

Предварительно установлено, что водитель Renault не удержал автомобиль на скользкой дороге и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

«В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка иномарки. Медики диагностировали у нее компрессионный перелом грудных позвонков», – уточнил корреспондент агентства.

#ДТП с пострадавшими #вылетел в кювет
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