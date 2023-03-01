Под Челнами иномарка влетела в стоящее у обочины авто, три человека получили травмы

В Тукаевском районе в аварии с двумя легковушками пострадало три человека, сообщил собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах Валентин Кулагин.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

ДТП произошло сегодня утром на 1-м километре трассы Челны – Нижнекамск. По предварительной информации, из-за плохой погоды водитель Ford не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего иномарку откинуло на «Ладу», припаркованную о обочины из-за неисправности.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В итоге 56-летнего пассажира Ford госпитализировали с компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника, закрытым переломом ребер и ушибом грудной клетки. 46-летний пассажир иномарки был доставлен в БСМП Челнов с закрытым переломом поясничного отдела позвоночника. Еще одного 41-летнего пассажира госпитализировали с вывихом плеча.