Под Челнами идущую по краю дороги женщину сбили один за другим два авто

Страшное ДТП произошло накануне около семи часов вечера на трассе Челны – Сарманово, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места трагедии.

Предварительно установлено, что водитель Deawoo задела женщину-пешехода, которая шла по краю дороги. После этого ее сбивает «ГАЗель», которая ехала позади легковушки. От удара пешехода откидывает в кювет.

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ»

Грузовой автомобиль врезается в Deawoo, а сзади в «ГАЗель» прилетает внедорожник Toyota, водитель которого не успел затормозить.

«В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Личность устанавливается. Транспортные средства получили технические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – рассказал начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.