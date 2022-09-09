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Ру Тат
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Происшествия
9 сентября 2022  08:16
Полина Шевчук

Под Челнами идущую по краю дороги женщину сбили один за другим два авто

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Страшное ДТП произошло накануне около семи часов вечера на трассе Челны – Сарманово, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» с места трагедии.

Предварительно установлено, что водитель Deawoo задела женщину-пешехода, которая шла по краю дороги. После этого ее сбивает «ГАЗель», которая ехала позади легковушки. От удара пешехода откидывает в кювет.

 

Фото: © Валентин Кулагин/ «Татар-информ» 

Грузовой автомобиль врезается в Deawoo, а сзади в «ГАЗель» прилетает внедорожник Toyota, водитель которого не успел затормозить.

«В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Личность устанавливается. Транспортные средства получили технические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – рассказал начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

#сбили пешехода #смертельное дтп
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