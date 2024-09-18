Под Челнами дачникам напомнили о правилах обращения с растительными отходами

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В садах Тукаевского района Татарстана состоялась акция по экологическому мониторингу. Специалисты изучили, как организовано обращение с отходами в СНТ «Возрождение», и проверили, нет ли на его территории несанкционированных навалов растительных отходов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Подобные акции в Набережных Челнах и Тукаевском районе проводятся каждый год, чтобы предупредить образование несанкционированных навалов, которые впоследствии могут привести к пожароопасным ситуациям и значительно ухудшают санитарное состояние территории.

«По сравнению с предыдущими годами значительно уменьшилось число нарушений — в виду того, что была проведена большая профилактическая работа. Большинство садоводов начали правильно утилизировать у себя на участке ветки и растительный мусор. Главная наша цель — это не найти нарушителей и наложить штрафы, а сохранить природу», — подчеркнула специалист Прикамского территориального управления Минэкологии РТ Ралина Гимаева.

В мероприятии также приняли участие представители регионального оператора «Гринта» и руководитель ассоциации СНТ Тукаевского района. Осмотр территории они начали с бункерной площадки. Растительных и строительных отходов, которые не должны размещаться в специальных местах накопления, обнаружено не было. Вблизи многих участков траву покосили, но на площадку никто нести ее не стал.

Сами садоводы рассказали, что используют растительность как удобрение. «Обращение с отходами здесь на должном уровне. Радует, что садоводы прогрессируют и не только сооружают компостные ямы, но и ветки перерабатывают при помощи измельчителя», — заметил Дмитрий Волков.

На другом участке экологи обнаружили, что ботву сжигают, однако при этом были выполнены все требования противопожарной безопасности — бочка закрыта металлической крышкой, подготовлены емкости с водой и мешки с песком. Специалисты уточнили, что подобный способ избавляться от веток тоже допустим, но с особой осторожностью и не в период действия особого противопожарного режима.

«Набережные Челны и Тукаевский район — это хорошитй пример организованной информационной работы, поэтому мы видим, что в емкости для ТКО складируют, действительно, твердые коммунальные отходы, а не ветки и ботву. В результате <...> площадка чистая, вблизи нет навалов, которые препятствуют обслуживанию», — добавила представитель регионального оператора «Гринта».

В итоге нарушений на территории садового товарищества обнаружено не было.