Под Челнами авто вылетело с трассы и врезалось в дерево, водитель погиб

фото: Валентин Кулагин

Смертельное ДТП произошло накануне ближе к полуночи, не доезжая Набережных Челнов.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места трагедии, водитель легковушки «Лада» не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина врезалась в дерево и перевернулась. От удара водителя выкинуло из салона машины. Мужчина, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП 24-летний водитель легковушки погиб на месте. 23-летняя пассажирка с тяжелыми травмами головы, переломами позвоночника и ноги госпитализирована», – уточнил корреспондент агентства.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»



