Под Челнами авто вылетело с трассы и врезалось в дерево, водитель погиб
Смертельное ДТП произошло накануне ближе к полуночи, не доезжая Набережных Челнов.
Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места трагедии, водитель легковушки «Лада» не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина врезалась в дерево и перевернулась. От удара водителя выкинуло из салона машины. Мужчина, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности.
«В результате ДТП 24-летний водитель легковушки погиб на месте. 23-летняя пассажирка с тяжелыми травмами головы, переломами позвоночника и ноги госпитализирована», – уточнил корреспондент агентства.