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Происшествия
20 октября 2022  09:37
Полина Шевчук

Под Челнами авто вылетело с трассы и врезалось в дерево, водитель погиб

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Под Челнами авто вылетело с трассы и врезалось в дерево, водитель погиб
фото: Валентин Кулагин

Смертельное ДТП произошло накануне ближе к полуночи, не доезжая Набережных Челнов.

 

Фото: ©  Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места трагедии, водитель легковушки «Лада» не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина врезалась в дерево и перевернулась. От удара водителя выкинуло из салона машины. Мужчина, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности.

 

Фото: ©  Валентин Кулагин / «Татар-информ»

«В результате ДТП 24-летний водитель легковушки погиб на месте. 23-летняя пассажирка с тяжелыми травмами головы, переломами позвоночника и ноги госпитализирована», – уточнил корреспондент агентства.

 

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»


 

#смертельное дтп #погиб в дтп
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