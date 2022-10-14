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Происшествия
14 октября 2022  11:48
Полина Шевчук

Под частичную мобилизацию не попадут те, кто воспитывает трех и более детей

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Принято решение об отсрочке от частичной мобилизации тем, кто воспитывает трех и более детей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)», - написал Картаполов в пятницу в своем телеграм-канале.

По словам Картаполова, решение принято и доведено до военных комиссариатов.
 

 

#мобилизация
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