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Общество 18 декабря 2023 16:34

Под Бугульмой рядом с будущим горнолыжным комплексом построят гостиницу

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Под Бугульмой рядом с будущим горнолыжным комплексом построят гостиницу

Под Бугульмой на территории Карабашского водохранилища планируется создать рекреационную зону. Она будет включать горнолыжный комплекс с кресельным подъемником и пункт аренды горнолыжного инвентаря.

Кроме того, для увеличения инвестиционной привлекательности Бугульминского района в области туризма здесь же построят здание гостиницы на 50 номеров, ресторанную группу, десять барнхаусов, spa-зоны с открытым и закрытым бассейнами и фудкорт.

Инициатором строительства туристической зоны стал местный бизнесмен Рустам Умудов.

«Пока согласован генплан, согласованы все охранные зоны с „Татнефтью“, так как на территории есть их „качалки“. Сейчас предприниматель оформляет земельные участки по переводу из земель сельхозназначения. На оформление может уйти около шести месяцев», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Оценочный бюджет инвестиционного проекта составляет 300 млн рублей. В целом объем инвестиций в район за 2023 год ожидается в размере 7,52 млрд рублей.

Ранее, этим летом, на берегу Карабашского водохранилища в Бугульминском районе запустили иммерсивный парк-отель «Новая земля».

Рендеры предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.

#внутренний туризм
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