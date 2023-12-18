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Под Бугульмой рядом с будущим горнолыжным комплексом построят гостиницу
Под Бугульмой на территории Карабашского водохранилища планируется создать рекреационную зону. Она будет включать горнолыжный комплекс с кресельным подъемником и пункт аренды горнолыжного инвентаря.
Кроме того, для увеличения инвестиционной привлекательности Бугульминского района в области туризма здесь же построят здание гостиницы на 50 номеров, ресторанную группу, десять барнхаусов, spa-зоны с открытым и закрытым бассейнами и фудкорт.
Инициатором строительства туристической зоны стал местный бизнесмен Рустам Умудов.
«Пока согласован генплан, согласованы все охранные зоны с „Татнефтью“, так как на территории есть их „качалки“. Сейчас предприниматель оформляет земельные участки по переводу из земель сельхозназначения. На оформление может уйти около шести месяцев», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.
Оценочный бюджет инвестиционного проекта составляет 300 млн рублей. В целом объем инвестиций в район за 2023 год ожидается в размере 7,52 млрд рублей.
Ранее, этим летом, на берегу Карабашского водохранилища в Бугульминском районе запустили иммерсивный парк-отель «Новая земля».
Рендеры предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.
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