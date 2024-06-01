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Под Бугульмой «Лада» столкнулась с микроавтобусом и загорелась, есть погибший
Под Бугульмой рано утром произошла смертельная авария, рассказали «Татар-информу» очевидцы.
Авария произошла на дороге от Бугульмы в Азнакаево в районе пяти часов утра.
«Недалеко от поселка Прогресс лоб в лоб столкнулись "Лада" и пассажирский микроавтобус, в автобусе людей не было. После столкновения легковой автомобиль загорелся», – уточнил очевидец.
По предварительным данным, в результате аварии погиб мужчина. Еще одного пострадавшего с места ДТП увезли медики.
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