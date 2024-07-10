Под Болгаром прошли занятия инклюзивной фотостудии «Важный кадр»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Более 20 участников инклюзивной фотостудии «Важный кадр» собрались в деревне Ржавец Спасского района Татарстана на турбазе «Казачья усадьба», чтобы отработать профессиональные навыки репортажной и пейзажной фотосъемки. Этот проект реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи РТ в рамках грантового конкурса физических лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Под руководством опытных фотографов Александры Кудюровой и Анастасии Афанасовой молодые люди ловили эмоции, снимали в движении и искали интересные ракурсы.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«Рада, что у меня появилась возможность развить свои навыки в области фотоискусства. Съемка — это постоянная практика, но и без теории не обойтись, важно уметь настраивать аппаратуру, понимать, из чего состоит кадр, а главное — как сделать качественную обработку полученных фотографий», — заметила участница студии Карина Храмова.

Программа для молодых фотографов продолжится в формате лекций и мастер-классов, уточнили в Минмолодежи РТ.