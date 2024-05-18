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СВО 18 мая 2024 15:05

Под Белгородом уничтожили четыре бомбы Hammer и две ракеты Harm

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С12:20 до 12:30 по московскому времени были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты на территории Российской Федерации с использованием управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM американского производства, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты были уничтожены над территорией Белгородской области.

#спецоперация на Украине
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