Под Белгородом уничтожили четыре бомбы Hammer и две ракеты Harm

С12:20 до 12:30 по московскому времени были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты на территории Российской Федерации с использованием управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM американского производства, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты были уничтожены над территорией Белгородской области.