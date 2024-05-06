Под Белгородом противовоздушной обороной был сбит беспилотник ВСУ

Сегодня в районе 13.00 по московскому времени российские системы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт в РФ.

В итоге в небе над Белгородской областью был ликвидирован беспилотник самолетного типа.

По предварительным данным, в результате пострадавших нет.