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Под Белгородом противовоздушной обороной был сбит беспилотник ВСУ
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Сегодня в районе 13.00 по московскому времени российские системы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт в РФ.
В итоге в небе над Белгородской областью был ликвидирован беспилотник самолетного типа.
По предварительным данным, в результате пострадавших нет.
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