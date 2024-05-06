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СВО 6 мая 2024 14:21

Под Белгородом противовоздушной обороной был сбит беспилотник ВСУ

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Сегодня в районе 13.00 по московскому времени российские системы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт в РФ.

В итоге в небе над Белгородской областью был ликвидирован беспилотник самолетного типа.

По предварительным данным, в результате пострадавших нет.

#беспилотник
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