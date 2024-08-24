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Под Белгородом из-за атаки БПЛА пострадали три человека
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В Белгородской области за ночь в результате атак беспилотниками пострадали два человека, сообщили в Минобороны РФ.
Напомним также, что в Острогожском районе Воронежской области на территории трех поселений введен режим ЧС для ликвидации последствий атаки БПЛА.
Губернатор Гусев сообщил, что пострадали два человека. Силы ПВО за ночь уничтожили и подавили в регионе пять беспилотников.
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