Под Белгородом из-за атаки БПЛА пострадали три человека

В Белгородской области за ночь в результате атак беспилотниками пострадали два человека, сообщили в Минобороны РФ.

Напомним также, что в Острогожском районе Воронежской области на территории трех поселений введен режим ЧС для ликвидации последствий атаки БПЛА.

Губернатор Гусев сообщил, что пострадали два человека. Силы ПВО за ночь уничтожили и подавили в регионе пять беспилотников.