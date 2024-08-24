news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 24 августа 2024 09:22

Под Белгородом из-за атаки БПЛА пострадали три человека

Скопировать ссылку

В Белгородской области за ночь в результате атак беспилотниками пострадали два человека, сообщили в Минобороны РФ.

Напомним также, что в Острогожском районе Воронежской области на территории трех поселений введен режим ЧС для ликвидации последствий атаки БПЛА.

Губернатор Гусев сообщил, что пострадали два человека. Силы ПВО за ночь уничтожили и подавили в регионе пять беспилотников.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100